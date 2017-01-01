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Türkiye Yaz Briç Şampiyonaları Kuşadası'nda yapıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yaz Briç Şampiyonları Kuşadası'nda yapıldı.

"Briç Bir Akıl Sporudur" sloganıyla düzenlenen şampiyonalara Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık yüz sporcu katıldı.

Kuşadası Türkiye Yaz Briç Şampiyonları'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonalarda dereceye girenler Kuşadası Pine Bay Holiday Resort'te düzenlenen bir törenle kupalarına kavuştu. Kupa törenine çok sayıda sporcu ve briç severle birlikte Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür Vekili Canan Gürer Temiztürk katıldı. Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirterek "Böyle önemli bir organizasyonun ilçemizde yapılması bizleri mutlu etti. İleride yapılacak diğer briç organizasyonlarına da ev sahipliği yapmaya hazırız. Hatta Kuşadası'na bir Avrupa Şampiyonası yakışır diye düşünüyorum" dedi.

Kayalı'nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise "Briç kaliteli bir oyundur. Kültürü, kuralları ve oynanış şekliyle diğer masa sporlarından çok farklıdır. Briç oynayanlar da nezih insanlardır. Böylesi nezih bir topluluğu ilçemizde görmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Başta Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Konuşmaların ardından şampiyonalarda dereceye giren takım ve sporculara Kaymakam Aksoy, Başkan Kayalı ve Federasyon Başkanı Zorlu ve Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür Vekili Temiztürk tarafından kupaları verildi.

(ZH-MB-Y)



17.05.2017 01:05:20 TSI

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