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Suyolcu öldürülüşünün 22. yılında anıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Lütfi Suyolcu, öldürülüşünün 22. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bilindiği gibi 1977-1980 ve 1989-1994 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan M. Lütfi Suyolcu, 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüş ve hayatını kaybetmişti. Suyolcu için ölümünün 22. yılında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde anma etkinliği düzenlendi. Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu babasıyla ilgili anılarını içeren bir konuşma yaparken, Suyolcu'nun hayatını anlatan bir film gösterimi de yapıldı. Anma etkinliğinde söz alan Suyolcu hayranları da eski başkanlarıyla olan anılarını anlattı. Bu arada, Kuşadası Gazeteciler Derneği üyeleri de Suyolcu'yu Adalızade Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.



Bu arada, eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün de Suyolcu'nun öldürülüşünün 22. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hunharca bir cinayete kurban giden ve rant uğruna katledilen Suyolcu'yu " Öğretmenim " olarak niteleyen Altungün, O'nu rahmetle andıklarını belirterek, " Kuşadası ve Kuşadalılar için büyük anlam ifade ediyordu. O, benim aynı zamanda siyasette yol göstericim, öğretmenimdi. Onu unutmamız, unutturmamız mümkün değil. Kentimizde ve yüreklerimizde derin izler bırakan başkanımız bizlere örnek olmaya devam ediyor, edecek " dedi.

(ZH-MB-Y)



17.05.2017 01:06:22 TSI

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