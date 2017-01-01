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Kuşadası'nda el sanatları sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 döneminde açılan kurslarda eğitim gören el sanatları kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Takı, taş boyama, iğne oyası, kıyafet tasarım gibi çalışmaların bulunduğu sergi katılımcıların yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerinin çalışmalardan oluşan sergi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Fevziye Tekeroğlu, Hakan Turhan, Canan Güler, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Halk Eğitim Müdürü Hayati Gözalan ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın eşi Nil Kayalı'nın katıldığı bir törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kuşadası Halk Eğitim Müdürü Gözalan, el sanatları eserlerinin kursiyerler tarafından büyük emek harcanarak yapıldığı belirterek "Kursiyerlerimiz tarafından yapılan bu eserler büyük emek ve beceri isteyen işlerdir. Ben her birini tek tek tebrik ediyorum. Eserlerin bazılarının unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına ait olması ayrıca önem taşıyor" dedi.

Kuşadası Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan "El Sanatları Sergisi" 29 Mayıs tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir.

(ZH-MB-Y)



17.05.2017 01:06:57 TSI

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