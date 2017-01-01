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200 Hemşire adayı yemin etti



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi 200 kişi yemin ederek mezun oldu.

Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi 200 hemşire adayı yemin ederek kep attı.

Törende konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hemşire adaylarına," Biz hastalık aramayacağız, hastaya bakacağız. Çünkü bazen bir tebessüm bazen muhabbetle bir dokunuş insan psikolojisinden meydana getireceği etkiyle emin olunuz ki hastalıklar iyileşir."dedi.

Sağlık sektöründe bizzat hasta ve refakatçileri ile yüz yüze olunacağını da anlatan Rektör Karakaya, "Sağlık sektöründe bizzat hasta ile yüz yüze olan gençler olacağınız için hizmet sektörünüz burası olacağı için lütfen bu ülkelerin hastalarından muhabbeti ve yüzünüzdeki tebessümü esirgemeyiniz."diye konuştu.

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi bölümlerinden okuyan ve 2016 - 2017 Akademik Yılı fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü öğrenciler ile bölümlerinde dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi.

Mezuniyet belgeleri ve hediyelerin verilmesinin ardından öğrencilere hemşirelik andı okutuldu. Mezuniyet töreni kep atma ile sona erdi.

(EÖ-AÖ-Y)

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17.05.2017 08:47:11 TSI

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