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Polisler düğünlerde denetim yaptı 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' ceza kesildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:50
Polisler düğünlerde denetim yaptı 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' ceza kesildi
Polisler düğünlerde denetim yaptı 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' ceza kesildi

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından açık alanlarda yapılan düğünlerde gerçekleşen denetimler sonrasında 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' ceza kesildi.
İlçe Merkezinde gerçekleşen düğünlere sivil kıyafetlerle giden polisler düğün sahibini tebrik ettikten sonra düğüne gelmiş gibi yerlerini alarak yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Düğünlerde gerçekleşen silah atma olaylarının önüne geçebilmek için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde rastgele ateş açan 4 kişiye 'açık alanda silah kullanmaktan' kişi başı 870 lira para cezası kesildi.
Geçtiğimiz yıl ise Çiçekdağı İlçesinde bir köy düğününde meydana gelen olayda alkollü kişiler tarafından açılan rastgele ateş sonrası 1 kişi hayatını kaybederken düğüne misafir olarak giden 2 kişi de yaralanmıştı.
(EÖ-AÖ-Y)

17.05.2017 08:50:33 TSI
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