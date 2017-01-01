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Bir yıllık hazırlıklarını BEGEM Gençlik Şöleni ile sergilediler

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:52
Bir yıllık hazırlıklarını BEGEM Gençlik Şöleni ile sergilediler
Bir yıllık hazırlıklarını BEGEM Gençlik Şöleni ile sergilediler

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Gençlik Merkezi (BEGEM) tarafından 3.'sü düzenlenen şölen ile kursiyerler bir yıllık çalışmalarını sergiledi.
Kent park amfide gerçekleşen şölende konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de gençliğin alanlarında sosyal sorumluluklarını pekiştirdiklerini ifade etti.
BEGEM bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerin tanıtıcı stant açtıkları şölende, ney dinletisi, semazen gösterisi 15 Temmuz kahramanlık türküleri ve halk oyunları, Kolpa müzik grubu konseri, Dj performansı, imza günü (Muhammed Mazhar Şahin) satranç turnuvası, resim sergisi, karaoke yarışması, fotoğraf sergisi, açık alan oyunları yer aldı.
Stant alanlarını gezen ve maksatlarının kulüp etkinliklerinde oluşan sosyal başarıyı görmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise şölen hakkında şöyle konuştu:
"Burada çeşitli kulüplerimiz var. Tanıtımlarını yapıyorlar. Begem Gençlik şenliğimiz Belediye Gençlik Merkezi Kırşehir'in gençlerine güzel faaliyetler yapmasına vesile oluyor. Kuruluş amacı zaten bu şekilde gençlerimize iyi bir eğitim vermek kendilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak birbirlerine dayanışmalarını sağlamak bu maksatla senede iki defa bu şölenlerimizi yapıyoruz."
(EÖ-AÖ-Y)

17.05.2017 08:52:41 TSI
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