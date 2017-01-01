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Belediye Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerinin THM Konseri bu akşam



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri Türk Halk Müziği Korosu (THM) kent park amfide sahne alacak.

TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı saz sanatçılarının da yer alacağı THM konserinde 24 eser seslendirilirken 60 kişi sahne alacak.

Düzenlenecek etkinliğe davette bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, müzik öğretmenlerinin de koroya gönüllü olarak destek sunduğunu belirtti.

Sosyal bir çok etkinliğinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile Yaşam Merkezimizin açıldığı günden bugüne beş yüz kişi Türk Halk Müziği kursuna katıldı.

Bu yılda 7 aylık yoğun bir emekle yine bizlere çok güzel bir müzik ziyafeti yaşatılacaklar. Koro da yer alan herkese çok teşekkür ediyorum.

Müzik hocalarımız gönüllü olarak koromuza destek oluyor, onlara da Kırşehirliler adına çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinlikler Kırşehir'imiz için devam edecek.

Kent Park Amfi'de yapılacak olan konserimizin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kırşehir'i kültürel alanda ileriye taşımak için kültür ve sanat organizasyonlarına önem vermeye devam ediyoruz.

Şehrimizi kültür ve sanat şehri yapma yolunda her alanda düzenlik etkinlik, konser, tiyatro, sergi organizasyonlarımız devam ediyor. Kırşehirliler yine çok güzel bir müzik ziyafeti yaşayacak. Konserimize tüm Kırşehirlileri davet ediyorum."

(EÖ-AÖ-Y)



17.05.2017 08:54:00 TSI

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