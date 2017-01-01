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Vali Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk, şehit ailelerini ağırladı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk, 'Anneler Günü' dolayısıyla Kırşehirli şehitlerin yakınlarını ağırladı.

Misafirlerini Vali Konağında kabul eden Sevim Şentürk, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Anneler Günü nedeniyle ağırladığı şehit yakınları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şehitlere rahmet, şehit yakınlarına da sabırlar dileyen Sevim Şentürk, "Sizler, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin anneleri, eşleri veya kardeşlerisiniz. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan sizler, bizim için çok değerlisiniz."dedi.

Acıların en büyüğünün evlat acısı olduğunu anlatan Sevim Şentürk, şehit yakınlarına konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Acıların en büyüğü evlat acısıdır. Siz değerli anneler, evlatlarınızı türlü zorluklarla, büyük fedakârlıklarla büyütüp yarınlara hazırlıyorsunuz. Sizlere minnettarız.

Acılarınız çok büyük. Acılarımız içimizde dinmiyor, evlatlarımıza olan özlem hiç azalmıyor. Sizlerle sık sık bir arada olarak acılarınızı paylaşmak istiyoruz. Devletimiz de, bizler de her zaman sizlerin yanındayız. Yalnız değilsiniz.

Devletimiz sizlere gereken desteği yapmaktadır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

Şehit yakınları da kendilerine verdikleri desteklerden ve sürekli yanlarında olmalarından dolayı Vali Necati Şentürk ve eşi Sevim Şentürk'e teşekkür ettiler.

Ziyaret, Sevim Şentürk'ün misafirlerle tek tek ilgilenip onlarla sohbet etmesi ile sona erdi.

(EÖ-AÖ-Y)



17.05.2017 08:54:17 TSI

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