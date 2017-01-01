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Goalball Milli Takımında Adem Doğan dönemi



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Görme Engelliler Federasyonu Goalball Milli Takımının başına Adem Doğan getirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Adem Doğan, Görme Engelliler Federasyonu Goalball Milli Takımının başına getirildi.

Milli Takımda görev almanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Doğan, Milli bir sporcu için İstiklal Marşının okunduğu her müsabakanın onurlandırıcı olduğunu söyledi.

Doğan yaptığı açıklamasında, şunları dile getirdi:

"Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlıklar devam ediyor.

Daha önce B2-B3 Milli Takımlarında Antrenörlük yaptım. 09-14 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Milli Takim olarak Avrupa dördüncüsü olduk.

Goalball Kız takımımız 2016 Brezilya Rio da paralimpik oyunlarında olimpiyat birincisi oldu.

Biz de Goalball Büyük Erkekler Milli Takımını Olimpiyat Şampiyonu yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

20-29 Nisan 2017 tarihinde Litvanya Vilnius şehrinde 10 takımın katıldığı özel turnuvada goalball milli takımımızın ikinci olması Avrupa Şampiyonası öncesi bizim için güzel bir moral oldu.

08-23 Mayıs 2017 tarihinde Aksaray paralimpik oyunlarına hazırlık merkezinde kampımız var.

İsveç'in Malmö şehrinde 16 ülkenin takımlarının katılacağı özel turnuva bizim için çok önemli. Amerikan ve Japon takımlarının da katılacağı Goalball maçları yaparak ,Avrupa şampiyonası öncesi milli takımız için önemli bir sınav olacak."

(EÖ-AÖ-Y)



17.05.2017 08:54:39 TSI

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