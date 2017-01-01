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Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılacak



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 314'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 314'üncü yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 19-20 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler Ulu Cami'de okunacak olan hatim ve dualarla başlayacak. Programın 2'nci gününde ise, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş tefviznameden esintiler ve şiir dinletisi programı yapılacak.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Nuri Toparlak ve yönetim kurulu üyeleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Toparlak ayrıca İbrahim Hakkı Hazretlerinin doğumunun 311'inci yıldönümü etkinlikleri anısına İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e 'Medya Ödülleri' ödülünü takdim etti.

(SK-AT-Y)



17.05.2017 09:03:10 TSI

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