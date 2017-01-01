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Umke ekipleri tatbikat Yaptı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:04
Umke ekipleri tatbikat Yaptı
Umke ekipleri tatbikat Yaptı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından tatbikat gerçekleştirildi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü UMKE Birimi tarafından Erzincan'da UMKE Temel Modül Eğitimi ve Tatbikatı yapıldı. Eğitim ve tatbikata Erzincan'dan ve Bayburt'tan toplam 24 yeni UMKE gönülleri ile katıldı. Eğitimler 7 eğitimci tarafından verildi. Teorik eğitimler; Halk Sağlığı eğitim salonunda, saha eğitimleri ve tatbikat Bayırbağ mevkiinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
(FG-AA-Y)

17.05.2017 09:04:33 TSI
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