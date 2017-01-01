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Menisküs yırtıkları kalıcı sakatlığa neden olabiliyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:04
Menisküs yırtıkları kalıcı sakatlığa neden olabiliyor
Menisküs yırtıkları kalıcı sakatlığa neden olabiliyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Hareketsizlik, fazla kilolar ve ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan menisküs yırtıkları, tedavi edilmediği takdirde kalıcı sakatlığa yol açabiliyor. Bu sorun gençlerde çoğu zaman ameliyatla tedavi edilebiliyorken, ileri yaşta ise kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan yırtıklar için düzenli egzersiz yeterli olabiliyor. Tedavinin de hastanın yaşı ve yırtığın boyutuna göre planlanması yapılması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Volkan Kayar, menisküs yırtıklarının tedavisi ile ilgili bilgi verdi.
Diz eklemi yaralanmaya en açık bölüm
Diz eklemi, yapısı nedeniyle insan vücudunda yaralanmaya en açık bölümlerden biridir. Diz eklemi; uyluk, kaval ve diz kapağı kemiklerinden oluşmaktadır. Son dönemde bu yapıya baldır kemiği de fonksiyonel olarak eklenmiştir. Diz ekleminde ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ olmak üzere eklem içi yerleşimli iki adet, iç yan bağ, dış yan bağ ve ön dış bağ olmak üzere eklem dışı yerleşimli üç adet bağ yapısı bulunmaktadır. Ayrıca diz ekleminin hareketini kolaylaştıran kas ve tendon yapılarının yanı sıra eklem içindeki menisküsler her iki dizde de yer almaktadır. Son yıllarda menisküslerin eklem sağlığı açısından daha önemli olduğu öne çıkmıştır. Bütün bu yapıların yanı sıra eklem yüzeylerini kaplayan ve hareketi sağlayan bir diğer önemli yapı da eklem kıkırdağıdır.
Kapalı ameliyatlar ile iyileşme süresi kısalıyor
Diz eklemiyle ilgili en çok menisküs yırtıkları, kireçlenme yani eklem kıkırdağı yıpranmaları ve bağ yaralanmaları sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Menisküsler için uygulanan tedavi planlarında; hastanın yaşı, yırtığın şekli, diz ağrısının yırtığa bağlı olup olmadığı önemlidir. Hastaya ait bulgular ve fiziksel muayene ile MR görüntüsünün birbirlerini desteklemesi gerekmektedir. Ancak her menisküs yırtığı için ameliyat gerekmemektedir. Bazı menisküs yırtıklarının tedavisinde artroskopik teknik (kapalı ameliyat) kullanılmaktadır. Ekleme zarar vermeyen bir cerrahi işlemi olan artroskopik teknik hasta açısından daha konforludur. Eklem yapısına zarar vermeyen bu ameliyatların ardından hastanın iyileşme ve günlük hayata dönme süresi de kısalmaktadır.
Düzenli ve bilinçli yapılan egzersiz işe yarıyor
Menisküs dokusunun iyileşme potansiyelinin düşük olması nedeniyle her yırtığın dikilemeyeceğini akıldan çıkarmamak gerekmektedir. Eklem kıkırdak hasarları, halen zor tedavi edilen sorunlar arasındadır. Bunun en büyük nedeni ise kıkırdağın kendini yenileyememesidir. Düzenli ve bilinçli yapılan egzersiz programları ise hem yırtık riskini azaltmakta hem de bazı yırtıklarda ağrı sürecini kısaltmaktadır. Bu egzersizler sayesinde hastanın ameliyat olmasına gerek kalmayabilir. Düşük dereceli yırtıkların tedavisinde egzersizlerin yanı sıra ilaçlar, ağrı kesiciler ve bandajlar da kullanılmaktadır.
Diz sağlığınız için bunlara dikkat edin
Düzenli fiziksel aktiviteyi önemseyin
Dizlerinizle ilgili ani hareketlerden kaçının
Dengeli beslenerek ideal kilonuzu koruyun
Diz ağrısı, kilitlenme, boşa adım atma hissi ve dizden ses gelmesi gibi problemler yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun
(AÖ-Y)

17.05.2017 09:04:58 TSI
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