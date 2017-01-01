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Erzincan Belediyesinden anlamlı proje

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:05
Erzincan Belediyesinden anlamlı proje
Erzincan Belediyesinden anlamlı proje

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi İş-Kur işbirliğiyle yeni bir çalışmaya imza atıyor.
Engelli vatandaşların yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplum hayatında rol almalarını sağlamak için birçok çalışma gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, İş-Kur işbirliğiyle engelliler haftasında, işitme engelli hanımlar için keçe aksesuarı imalatı alanında kurs açıyor.
Belediye hizmet binasında imzalanan protokolün ardından konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "İş-Kur işbirliğiyle birlikte önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Engelliler haftasında özellikle işitme engelli hemşehrilerimize yönelik meslek edindirme kursu açıyoruz. Şimdiye kadar 20 başvuru oldu. Kursiyerler günlük 25 TL kazanacak. Kurslar üç ay sürecek ve engelli kardeşlerimiz ailelerine katkı sağlama imkânı bulacaklar. İşaret dili bilen uzman öğreticiler tarafından verilecek olan kursumuzda çanta, ev aksesuarları, tablolar, günlük hayatta kullanılan ürünlerin imalatına yönelik eğitimler verilecek. Bu kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun." dedi.
(FG-AA-Y)

17.05.2017 09:05:34 TSI
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