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Karatuş Köyü merası otlatmaya açıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılından bu yana ıslah çalışmaları yürütülen Karatuş Köyü merası düzenlenen törenle otlatmaya açıldı.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törenin ilk konuşmasını Karatuş Köyü Muhtarı Celalettin Buynuz yaptı. Buynuz konuşmasında atıl durumda bulunan köy merasının yapılan ıslah çalışmasının ardından tekrar hayvancılığa kazandırılmasından dolayı Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Törende konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin meraların önemine değindi. İl Müdürü Şahin konuşmasında "Erzincan 430.000 ha mera alanına sahiptir. Meralar ilin toplam arazi miktarının %36'sını oluşturmaktadır. 2016 yılında bakanlığımızca onaylanan Dereyurt (17.676 da), Altınbaşak (4065 da) Pişkidağ (365 da) köy meralarında Toplam 22.100 da mera ıslah çalışması başlamıştır. 2017 yılında ise Karakaya (1274 da), Mahmutlu (1051 da) Değirmenköy ( 816 da) köy meralarında Toplam 3.141 da mera ıslah çalışmaları programa alınmıştır. 2015 yılında Karatuş (4839 da) köy merası ıslah çalışmalarına alınmıştır. Proje süresi 3 yıl olup 2017 yılının son ayı itibari ile son bulacaktır. Köy hayvan sayısı 313 büyük baş hayvan birimidir. Projenin maliyeti çiftçi katkısı ile toplam 519.477 TL dır. Islah çalışmasında yem bitkisi tohum desteği sağlanmış, mera alanlarında gübreleme ve gerekli yerlerde drenaj çalışmaları yapılmış ayrıca Kofa yabancı bitkisiyle mücadele için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte erken ve aşırı otlatmaya engel olabilmek, meraların dinlenmesini sağlamak için otlatma planları hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir" dedi.

Törende konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, meraların hayvancılık sektörü açısından çok önemli doğal kaynaklar olduğunu ifade ederek, vasfını yitirmiş meraların ıslah edilerek tekrar ekonomiye kazandırılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların hem köylülerimizin refah seviyesinin artmasının sağlayacağını hem de hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Baştürk, bundan sonra meranın korunmasının ve yapılan otlatma planına uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Törende daha sonra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, merada 2 yıl boyunca yapılan çalışmaların teknik sunumunu gerçekleştirdi.

Karatuş Köyü Islah ve Amenajman Projesinde emeği geçenlere Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk tarafından teşekkür belgesi verilmesinin ardından, köy merası otlatmaya açıldı. Ardından katılımcılara yemek ikramının yapılmasının ardından program sona erdi.

(FG-AA-Y)



17.05.2017 09:06:24 TSI

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