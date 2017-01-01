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ESKİ altyapı yatırımlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:12
ESKİ altyapı yatırımlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı
ESKİ altyapı yatırımlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hafta sonunda geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi.
ESKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin başkanlığındaki toplantıya, daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe sorumluları katıldı. ESKİ'nin faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantıda daire başkanları, çalışmalarının sunumlarını yaptı. Toplantıda Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları, su alma yapıları ve atık su arıtma tesislerindeki son durumu anlattı. Plan Proje ve Yatırım Daire Başkanlığı, planlanan ve hazır hale getirilen yatırımların son durumu ile ilgili bilgiler paylaştı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı da, şube müdürlükleri ve İlçe şefliklerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapmış oldukları bakım onarım ve yenileme faaliyetlerini değerlendirdi. Yetkililer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendinin talimatıyla planladığımız yatırım, proje ve uygulamaları bir bir hayata geçiriyoruz. Çok şükür yaptığımız işler planlama doğrultusunda tüm ilçelerimizde aksamadan devam ediyor" dedi.
(ERZ-AA-Y)

17.05.2017 09:12:35 TSI
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