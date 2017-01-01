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"Üretim Reform Paketi Sanayicilerimizin Yükünü Azaltacaktır"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, hazırlıkları tamamlanarak meclise gönderilen "Üretim Reform Paketi"nin sanayicilerin yükünü hafifleteceğini ve yatırımcıların önünü açacağını söyledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci konu hakkında şu açıklamaları yaptı; "Başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere tüm odalarımız ve OSB'lerimizin destekleri ile; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlıkları tamamlanan "Üretim Reform Paketi" yasalaşmak üzere meclise sunulmuştur. Mayıs ayı içerisinde yasalaşmasını beklediğimiz paketin, sanayicilerimizin yükünü hafifleteceğine ve yatırımcılarımızın önünü açacağına inanıyoruz.

Üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2'lik TRT payı alınmayacak. Aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek. Planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçları kaldırılacak. Yerli üretici desteklenecek, Kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Ayrıca, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınmış olacak.

Yıllardır sanayicilerimizin talebi olan OSB'lerin demiryolları ile bağlantılarının yapılması konusunun bu paket içerisinde olması da bizleri umutlandırmaktadır.

Sanayimizin öncelikleri arasında bulunan mesleki eğitimin ve meslek liselerinin kapsamlı bir biçimde desteklenmesinin, ülkemiz sanayisinin katma değerli ürün üretme hedefine daha kolay ulaşması için üniversite-sanayi işbirliğinin de desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Üretim Reform Paketi'nin üreticiyi destekleyen kapsamlı bir çalışma olduğu açıktır. Öncelikle sanayicinin mali yüklerinin azaltmasının hedeflendiği bu paketin en kısa zamanda yasalaşmasını umuyor, bu çalışmaya destek veren başta hükümetimiz olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü' ye ve Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz"

(AÖ-Y)



17.05.2017 09:14:50 TSI

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