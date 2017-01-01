Huzurevi sakinleri Türk Halk Müziği konserinde stres attı
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Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde stres attı.
ERÜ Tıp Fakültesi tarafından "Hasret" temalı Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri de salona gelerek konsere izledi. Söylenen türkülere eşlik eden huzurevi sakinleri, unutulmaz bir akşam yaşadı.
Birbirinden güzel eserleri hikayeleri ile seslendiren koro, izleyenlerden büyük alkış aldı.
(AG-AÖ-Y)
17.05.2017 09:16:23 TSI
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