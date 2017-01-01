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Üniversitelilerin Tekirdağ gezisi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:20
Üniversitelilerin Tekirdağ gezisi
Üniversitelilerin Tekirdağ gezisi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Gezi ve Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından 30 öğrencinin katılımıyla Tekirdağ'a gezi düzenlendi.
Gezi ve Fotoğrafçılık Topluluğu sorumluları Öğr. Gör. Kemal Taysı, Öğr. Gör. Beste Burcu Kasap ve Okutman Nihan İçöz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezi, Yeniköy'de köy kahvaltısı eşliğinde başladı. Temiz hava, doğa ve organik gıdaların tadına varıldığı kahvaltıdan sonra öğrenciler yamaç paraşütü izleme tepesinde deniz ve ormanın bir arada olduğu manzaranın keyfine vardılar. Daha sonra yamaç paraşütlerinin iniş alanına yarım saatlik yürüyüş yaparak ulaşıldı. Öğrenciler burada paraşüt sporcularıyla sohbet ederek sporun detayları hakkında bilgi aldılar.
Uçmakdere köyünde verilen serbest zamanın ardından Gaziköy, Hoşköy ve Mürefte sahilleri gezilerek Şarköy'de akşam yemek yenilmesiyle gezi tamamlandı.
(KA-MEF-Y)

17.05.2017 09:20:41 TSI
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