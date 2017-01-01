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Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu memleketi Bozüyük'te

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:24
Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu memleketi Bozüyük'te
Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu memleketi Bozüyük'te
- Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Bozüyük Belediyesi'ni ve Müzesi'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'ün yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi olan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Bozüyük Belediyesi'ni ve Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret etti.
Bozüyük'te ilk olarak Bozüyük Belediyesi'ne gelen olan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti. Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu belediye binası girişinde ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Başkan Bakıcı, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ve Belediye Meclis üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından başkanlık makamına geçilerek emekli Orgeneral Kıvrıkoğlu burada, Başkan Bakıcı ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Başkan Bakıcı burada, "Bozüyük'te hayata geçirdiğimiz en büyük projelerden biri olan Bozüyük Şehir müzesi için sağlamış olduğu destekler ve bağışladığı eserler için emekli Genelkurmay Başkanımız ve değerli hemşehrimiz Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Bakıcı, konuşmasında geçen yıllar itibari ile Albay Çolak İbrahim Bey Köşkü'nü güzelleştirerek herkesin ziyaret noktası olması amacıyla müze çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bozüyük'ümüzün değerli büyükleri var. Bu konuda bizlere destek olurlar mı diye yola çıktığımızda gerçekten sizden, doğma büyüme Bozüyüklü olduğunuzdan dolayı ve farklı bakış açınız nedeni ile büyük destek gördük. 2002 yılında olan sel felaketindeki yardımın da buraya gelmesindeki sebep sizsiniz. Onun da bilinmesi gerekli. Çünkü miktar olarak çok büyük bir yatırım Bozüyük'e geliyor. Şu andan örnek verirsek bütçenin yüzde 70'i kadar büyük bir rakam. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.
İnönü Şehitliği'nin tüm Türkiye'ye tanıtılması ile ilgili olarak da Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı ile görüşme yaptıklarını anlatan Başkan Bakıcı, "İnşallah orayı da tüm Türkiye'ye tanıtmak için, doğal ortamını bozmadan, ana yoldan çevre yolundan geçen herkesin oraya uğrayabilmesi için bir proje hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da, "Türkiye Cumhuriyeti yokken büyük millet meclisi kurulduktan sonra ilk dağınık Türk ordusunun tekrar bir ordu haline gelmesini hazırlayan 1. İnönü savaşıdır. Bu savaş Türkiye hükümeti için büyük bir kazanç olmuştur. Londra'da yapılan konferansa sadece İstanbul'dakiler katılırken bu savaşın başarısı sonucu yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de davet edilmiştir. Ben her zaman şunu söylerim; bizim yöremiz Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna temel olan bir yerdir. İkincisi Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en büyük katkıyı yapan temel yerlerden birisidir. Bunun çok iyi propagandasını yapmak lazım bilmeyenlere öğretmek lazım. Memleketimiz güzeldir tarihi yönden zengindir" diye konuştu.
Makamda gerçekleştirilen ziyaretin ardından birlikte öğle yemeği yenilerek Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ne geçildi. Kıvrıkoğlu, burada müzeyi gezerek müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı ve kendi bilgilerini aktardı. Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Müze Anı Defteri'ni imzalayarak kendisi için çok önemli olan 14 madalyasından 3'ünü Azerbaycan Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası ve Gürcistan Şeref Madalyası'nı Bozüyük Şehir Müzesi'ne bağışladı. Başkan Bakıcı da, emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na bağışları ve destekleri için teşekkür ederek ziyaretin anısına teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca Müze kurulum koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç'ta kendisine Metristepe Anıtı portresi hediye etti.
(FSİ-Y)

17.05.2017 09:24:32 TSI
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