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Başkan Hiçyılmaz başarılı gençleri ödüllendirdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:24
Başkan Hiçyılmaz başarılı gençleri ödüllendirdi
Başkan Hiçyılmaz başarılı gençleri ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Moskova'da düzenlenen Uluslararası Rus Dili Olimpiyatlarından derece ile dönen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Halil Yılmaz, Emrah Nalbantoğlu, Ferhat Büdüş ve Ahmet Çakar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Meclis Üyesi Hüseyin Tekin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma'nın yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, Rus diline ilişkin başarı elde eden gençleri tebrik etti.
Hiçyılmaz, Rusya ile komşuluk ilişkilerinin yanı sıra, ekonomik ilişkilerin de çok büyük önem arz ettiğini belirterek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi bakımından Rusça'nın çok önemli olduğunu kaydetti. Çince ve Arapça'nın da ekonomik ve sosyal ilişkiler açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, ekonominin şekillendiği Asya coğrafyasındaki bu önemli dillerin de öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma ise öğrenciler adına yaptığı konuşmasında Başkan Hiçyılmaz'a nazik davranışından dolayı teşekkür ederek, Rus dili bölümündeki çalışmalara değindi.
Ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz, tarafından öğrencilere hediye takdim edildi.
23-26 Nisan tarihlerinde Moskova Pedagoji Üniversitesi'nde düzenlenen ve 9 ülkeden üniversite öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlarda, Rusça Gramer Testi ve Rusça Sunumda ERÜ öğrencileri Halil Yılmaz ve Emrah Nalbantoğlu üçüncü, Ferhat Büdüş ve Ahmet Çakar ise dördüncü olma başarısını göstermişti.
(AÖ-Y)

17.05.2017 09:24:38 TSI
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