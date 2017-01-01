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Vize Bisiklet Turu düzenlendi

- Genç yaşlı demeden herkes pedala bastı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Vize Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bisiklet turuna Vize Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Aksu, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Vize İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bayrak, Vize Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yavuz Tezcan, esnaf odaları başkanları, idareciler öğrencilerle birlikte yaklaşık 250 bisikletli katıldı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu Namık Kemal Ortaokulu önünden başladı. Atatürk Caddesi istikametinde devam eden ve 5 No'lu Cadde üzerinden devam eden tur, Ziraat Bahçesi Atatürk Parkında sona erdi. Burada tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Bisiklet turuna özel bir çimento fabrikası 70 adet kask alarak bisiklet turuna sponsor oldu.

Bisiklet turu düzenlenmesindeki amacın, kask ile bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması olduğu bildirildi.

(KA-MEF-Y)



17.05.2017 09:25:40 TSI

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