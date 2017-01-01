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Başkan Bakıcı'dan hemşirelere çikolatalı kutlama



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastanede görev yapan hemşireleri ziyaret etti.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeni ile Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, Başhemşire Yasemin Eren ve hemşireleri ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesleklerini büyük bir fedakârlık ve insan sevgisiyle yerine getiren bütün hemşirelerin "Hemşireler Haftasını" kutlayarak, hemşirelik mesleğinin insan sevgisiyle yapılan kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Sonsuz sabır ve itina ile görev yapan tüm hemşirelerin Hemşireler Haftasını kutlayan Başkan Bakıcı, hemşirelere görevlerinde başarılar diledi. Günün anısına Başhekim Dr. Gürsoy ve Başhemşire Eren'e çiçek takdim eden Başkan Bakıcı, hemşirelere de çikolata hediye etti.

Ayrıca Bozüyük Belediyesi personelince gün boyu ilçede hizmet veren tüm sağlık ocakları, Yeşilkent Devlet Hastanesi ve diş hastanesi ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde görevlerinin başında olan hemşirelerin Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına Hemşireler Haftası kutlanarak çikolata hediye edildi.

(FSİ-Y)



17.05.2017 09:27:04 TSI

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