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Yol ve kaldırımlardaki duba ve tabelalar kaldırıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:30
Yol ve kaldırımlardaki duba ve tabelalar kaldırıldı
Yol ve kaldırımlardaki duba ve tabelalar kaldırıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile şehir merkezindeki yol ve kaldırımlarda görüntü kirliliğine neden olan, trafik ve yaya güvenliğini tehdit eden duba, reklam tabelası ve yelken bayraklar toplandı.
Bilecik şehir merkezindeki, cadde, bulvar ve sokaklarda görüntü kirliliği sağlayan, trafik güvenliği ve yaya güvenliğini tehdit eden duba, reklam tabelası ve reklam bayrakları İl Emniyet Müdürlüğü yetkileri ve Zabıta Müdürlüğü çalışanları tarafından kaldırıldı. Kaldırımlarda yürürken zorluk çeken vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler ve 2918 sayılı Trafik Kanunun Zabıta talimatnamesi ve ilgili Kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak tabelaların toplanması ile görüntü kirliliği engellenirken trafik ve yaya güvenliği de sağlanmış oluyor.
Öte yandan, aykırı harekette bulunan esnaf ve iş yeri sahiplerine 412 TL idari para cezasının uygulanacağı çalışmaların, şehir merkezindeki bütün yol ve kaldırımlarda uygulanacağı bildirildi.
(CKT-Y)

17.05.2017 09:30:26 TSI
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