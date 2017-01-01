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Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı ikinci toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başkanlığında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havza Yönetimi Başmühendisi Mehmet Censur tarafından "Havza Koruma Eylem Planı Takip Tabloları" ve Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Metin Balbakan tarafından Büyük Menderes Havzası, Aydın'da gerçekleştirilen izleme çalışmaları ve izleme sonuçları hakkında sunum yapıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı İrfan Korkmaz tarafından Havza Koruma Eylem Planları (HKEP) kapsamındaki 1. Eylem Planı "Kentsel Atıksuyun Kontrolü" ve Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Erdal Daldal tarafından HKEP kapsamındaki 2. Eylem Planı "Endüstriyel Atıksuyun Kontrolü" ile ilgili bilgilendirilmede bulunuldu.

Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin yapıldığı kurul toplantısında, Aydın ilindeki arıtma tesislerinin durumu, yapılan çalışmalar ve Aydın ilinin su kalitesi konuları değerlendirildi. Suyun kaliteli kullanılması ve korunması ile ilgili temennilerde bulunularak toplantı sonlandırıldı.

Toplantıya İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Eken, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Metin Balbakan ve kurum amirleri katıldı.

(OD-MB-Y)



17.05.2017 09:35:31 TSI

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