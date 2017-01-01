Şirince'de kuyumcu soyan zanlı, Kuşadası'nda yakalandı
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Selçuk'a bağlı Şirince'de bir kuyumcuyu soyan 18 yaşındaki zanlı, Kuşadası'nda polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Önceki gece Selçuk'a bağlı Şirince'de bir kuyumcu dükkanını soyan hırsızlıktan sabıkalı 18 yaşındaki M.K. isimli bir zanlı yaklaşık 100 milyon liralık ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Selçuk Jandarması'nın paylaştığı bilgilerle harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, takibe başladı. Zanlı M.K.'nın Kuştur bölgesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, kiraladığı araca binmek üzereyken ele geçirdi. Yapılan sorgulamasında Şirince'de kuyumcu soygununu gerçekleştirdiğini itiraf eden zanlı M.K., çaldığı ziynet eşyalarını sakladığı yeri de polise bildirdi. Ziynet eşyalarının da tamamına ulaşan Kuşadası polisi, zanlıyı ve çalınan ziynet eşyalarını Selçuk Jandarma ekiplerine teslim etti.
(ZH-MB-Y)
17.05.2017 09:36:12 TSI
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