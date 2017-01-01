YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Borç yapılandırmasında son fırsat uyarısı

Borç yapılandırmasında son fırsat uyarısı

- Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, borç yapılandırmasında ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı olduğunu hatırlatarak, ödenmeyen birinci ve ikinci taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini bildirdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, borç yapılandırmasında ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı olduğunu hatırlatarak, ödenmeyen birinci ve ikinci taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde kanundan yararlanma hakkının kaybedileceğini söyledi.

Adana Sanayi Odası'nı ziyaret eden Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yönetim kurulu ve meclis üyelerine konuyla ilgili bilgi verdi. 6736 sayılı Kanunla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesinin amaçlandığını belirten Tunalı, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi gibi imkanların sağlandığını belirtti.

Tunalı, 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Vergi Dairesi Başkanı Tunalı, "Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir" dedi.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Tunalı, konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alınabileceğini kaydetti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da, yapılandırmaların ödenemeyen borçlar için önemli kolaylıklar sağladığına dikkat çekti. Kıvanç, "6736 sayılı kanundan yararlanmak için başvuran ancak ilk taksitlerini çeşitli nedenlerle ödeyemeyenlerin bu haktan yararlanmaya devam edebilmesi için getirilen fırsat iyi değerlendirilmelidir" diye konuştu.

(ELF-Y)



17.05.2017 09:37:49 TSI

NNNN

