YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası'nın acil sorunları Aydın'daki toplantıya damga vurdu

Kuşadası'nın acil sorunları Aydın'daki toplantıya damga vurdu

- Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, sezonla birlikte tırmanan sorunları içeren raporu Vali Koçak'a verdi



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nın turizm sezonuyla birlikte çözülmeyen ve giderek artan sorunları Aydın'da düzenlenen toplantıya damga vurdu.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanan Aydın ilinin ekonomik yapısı, bölgesel gelişme açısından riskleri, fırsatları ve yerel ekonomik dayanıklılığı konusunda bir sunum yapıldı. Toplantıda söz alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, turizm sezonuyla birlikte Kuşadası'nın sorunlarının acil çözüm beklediğini söyledi. Sorunların çözümü için yetkililerden yardım isteyen Akdoğan, son yıllarda turizm sektöründe ve şehirde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm ilçenin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirterek, son günlerde Kuşadası'nda yaşanan problemler olan ana yollar, plajlar, yol çalışmaları, trafik ve yönlendirme tabelaları gibi konu edildiği raporu da yetkililere ileterek, bu sorunların sezonun başladığı şu günlerde mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Akdoğan ayrıca, turizmde genel anlamda yaşanan sıkıntıların çözümü için tanıtıma büyük ağırlık verdiklerini kaydederek, Kuşadası Ticaret Odasının 2016 yılının başından itibaren "Kuşadası Güvercin" isimli sosyal medya hesaplarıyla başlattığı Kuşadası'nın tanıtımına yönelik yapılan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin olumlu sonuçlarını aktardı.

(ZH-MB-Y)



17.05.2017 09:40:16 TSI

NNNN

