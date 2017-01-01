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Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı

- Müsabakalara 10 okuldan kız ve erkek toplam 50 sporcu katıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Kano ve Kürek İl Birinciliği" tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi Seyhan Baraj Gölü tesislerinde gerçekleştirilen "Okullararası Kano ve Kürek İl Birinciliği"ne 10 okuldan kız ve erkek toplam 50 sporcu katıldı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM) Koordinatörü Murat Adıgüzel, müsabakaların çekişmeli geçtiğini belirterek başarılı olan sporcuları önce kulüplere, daha sonra da milli takımlara kazandıracaklarını söyledi.

Müsabakalar sonucundan dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupalarını Adana TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ve Kano Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Akıllı, Tesis Amiri Mustafa Yakar ile müsabakalara katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

(ELF-Y)



17.05.2017 09:39:04 TSI

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