ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:39
Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı
Adana'da okullar arası kano ve kürek müsabakaları tamamlandı
- Müsabakalara 10 okuldan kız ve erkek toplam 50 sporcu katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Kano ve Kürek İl Birinciliği" tamamlandı.
Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi Seyhan Baraj Gölü tesislerinde gerçekleştirilen "Okullararası Kano ve Kürek İl Birinciliği"ne 10 okuldan kız ve erkek toplam 50 sporcu katıldı.
Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM) Koordinatörü Murat Adıgüzel, müsabakaların çekişmeli geçtiğini belirterek başarılı olan sporcuları önce kulüplere, daha sonra da milli takımlara kazandıracaklarını söyledi.
Müsabakalar sonucundan dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupalarını Adana TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ve Kano Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Akıllı, Tesis Amiri Mustafa Yakar ile müsabakalara katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.
(ELF-Y)

17.05.2017 09:39:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Borç yapılandırmasında son fırsat uyarısı
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON FIRSAT UYARISI
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL

ADANA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Adana'daki kadın cinayeti
YEREL

ADANA'DAKİ KADIN CİNAYETİ
Kapkaç şüphelisi kısa sürede yakalandı
YEREL

KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Yöre dernekleri şöleni başlıyor
YEREL

YÖRE DERNEKLERİ ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Adana Müze Kompleksi açılıyor
YEREL

ADANA MÜZE KOMPLEKSİ AÇILIYOR
&quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası sona erdi
YEREL

"GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI SONA ERDİ
Misafirliğe giden komşunun hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL

MİSAFİRLİĞE GİDEN KOMŞUNUN HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Yüreğir Belediyesi'nden ÇTV ve Emlak Vergisi uyarısı
YEREL

YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDEN ÇTV VE EMLAK VERGİSİ UYARISI
Şendağ Durmaz, turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi
YEREL

ŞENDAĞ DURMAZ, TURNUVANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ
Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ
Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ ANNELER GÜNÜ'NDE UNUTULMADI
Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor
YEREL

KOSOVA, TARİHSEL BAĞLARIN TİCARETE DE YANSIMASINI İSTİYOR
&quot;Güvercin cinayeti&quot; davasında müebbet hapis
YEREL

"GÜVERCİN CİNAYETİ" DAVASINDA MÜEBBET HAPİS
Tümer, belediyeleri 'Cazibe Merkezleri' projesine çağırdı
YEREL

TÜMER, BELEDİYELERİ 'CAZİBE MERKEZLERİ' PROJESİNE ÇAĞIRDI
Gürsesli: &quot;Demir fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü zora soktu&quot;
YEREL

GÜRSESLİ: "DEMİR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKTU"
Adana'da heyecan ve eğlence birarada yaşandı
YEREL

ADANA'DA HEYECAN VE EĞLENCE BİRARADA YAŞANDI
Emniyet Müdürü Ak, &quot;tren hareket memurluğu&quot; yaptı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ AK, "TREN HAREKET MEMURLUĞU" YAPTI
Merve Özbey Adanalı eczacıları eğlendirdi
YEREL

MERVE ÖZBEY ADANALI ECZACILARI EĞLENDİRDİ
Adanalı robot dünya ikincisi
YEREL

ADANALI ROBOT DÜNYA İKİNCİSİ
Annelere ücretsiz makyaj
YEREL

ANNELERE ÜCRETSİZ MAKYAJ
Yüreğir çiftçisi, &quot;Dünya Çiftçiler Günü&quot; buluşmasına katıldı
YEREL

YÜREĞİR ÇİFTÇİSİ, "DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ" BULUŞMASINA KATILDI
Adana'da silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI
EN ÇOK OKUNANLAR
1 milyonluk vurgun yaptı ‘Psikolojik rahatsızım’ dedi
GÜNDEM

ADLİYEDEKİ NAHİDE MÜDİRE VE 4 BİLİRKİŞİ DEVLETİ BÖYLE DOLANDIRDI!

 1
  • 2 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 3 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?
  • 4 Asena ve avukatı yıkıldı!