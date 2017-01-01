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Jandarmadan Erdemli'de 5 bin kişiye trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



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MERSİN (İHA) - Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliklerinde yaklaşık 5 bin kişiye ulaşarak eğitim verdi. Eğitim çalışmalarının yanı sıra öğrenciler için bisiklet turları da düzenledi. Ekiplerce katılımcılara broşür ve çeşitli hediyeler verildi.

Jardarma, Trafik Haftası kapsamında ilçede eğitim faaliyetlerini arttırırken, hafta dolasıyla öğrenciler kask takarak Tömük ve Kargıpınarı Mahalleleri arasında trafik timleri gözetiminde bir bisiklet turu gerçekleştirdi.

Belde ve köy iken Bütünkşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen bölgelerde öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşlara yönelik ise detaylı trafik eğitimi verildi. Eğitim sonunda yöneltilen sorular da yanıtlandı.

Kargıpınarı Mahallesi'ndeki General Vali Ömer Lütfi Hancıoğlu Ortaokulu'nda 148 öğrenci ve öğretmenlere 'bisiklet ve motosiklet' konulu seminer verildi. Eğitim faaliyetine müteakip öğrenciler kasklarını takarak jandarma trafik eşliğinde Kargıpınarı, Tömük ve Elvanlı mahallelerinde bisiklet turu gerçekleştirdi. Bu tur ile öğrenciler öğrendiklerini de uygulama fırsatı buldu.

İlçede öğrenci ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişiye eğitim veren jandarma trafik timleri tarafından katılımcılara broşür ve çeşitli hediyelerde verildi.

(OKİ-Y)



17.05.2017 09:41:29 TSI

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