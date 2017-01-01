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Kültür Evlerinde Son Çalışmalar

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:42
Kültür Evlerinde Son Çalışmalar
Kültür Evlerinde Son Çalışmalar

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Her mahalleye kültür evi çalışmaları kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezi dışında kırsal mahallelerde de yapım çalışmaları son aşamaya geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesinin koordineli çalışmaları kapsamında Muratlı Mahallesinde 3. ve Maden Mahallesinde de yapımı tamamlanan Kültür evlerinin son rötuşları kapsamında halıları serildi. Muratlı ve Maden Mahallelerin de çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol bu kapsamda Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi ile yaptıkları koordineli çalışmalar neticesinde sadece kültür evlerinde değil ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki camilerinde halılarının yenilendiğini, fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
(UK-SD-Y)

17.05.2017 09:42:56 TSI
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