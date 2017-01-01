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Başkan Şirin'e bir ödül daha



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hayata geçirdiği projelerle Dijital İletişim Platformu'nun düzenlediği İz Bırakanlar Başarı Ödülleri töreninde bir ödüle daha layık görüldü.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin,Manisa'da öne çıkan çalışmalarla çeşitli platformların dikkatini çekmeye devam ederken, yine çeşitli alanlarda ödül almaya devam ediyor. Daha önce Altın Arı Belediyecilik Ödülü ile Amatör ve Türk Futboluna verdiği katkıdan dolayı başarı ödülü alan Başkan Şirin'e bir ödül de Dijital İletişim Platformu'ndan geldi. Başkan Şirin ilçesinde 'İz Bırakanlar Başarı Ödülüne' layık görüldü. Balıkesir Edremit Adrina Termal Hotel'de düzenlenen törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Sosyal projeler kapsamında almış olduğumuz bu ödülü tüm Turgutlu halkı adına alıyorum. Açılışına hazırlandığımız Kent Müzemiz, Gönül Projesi, Dost Eli ve Yeni Doğan Bebek projesi gibi projelerimiz ile Türkiye'ye örnek olmak devam ediyoruz. Bir kez daha burada olmaktan ve bu ödülü almaktan dolayı mutluyum, bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül törenine CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka,Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin,Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, katıldı.

(AY-Y)



17.05.2017 09:45:04 TSI

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