Başkan Atilla, engellilerle halay çekti

Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da engelliler haftası dolayısıyla 15 Temmuz Konferans salonu bahçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Menderes Atilla, engellilerle birlikte halay çekti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Menderes Atilla da katıldı. Engelli vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, vatandaşlarla birlikte halay çekti. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, çocuklara hediye verdi. Burada bir açıklama yapan Başkan Atilla, bütün engellileri vatandaşların engelliler haftasını kutladı. Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Atilla, "Engelliler Haftası münasebetiyle bir program düzenlenmiş. Bizde programa iştirak ettik. Çok coşkulu bir program hazırlanmış. Engelli kardeşlerimizle buluştuk, beraber halay çektik. Kendileriyle sohbet ediyoruz. Tüm engelli kardeşlerimin engelliler haftasını kutluyorum. Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

17.05.2017 09:45:18 TSI

