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Karayollarına dikilen akasyalar ile çiçek açmaya başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karayollarına dikilen akasyalar ile çiçekler açmaya başladı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sonbahar mevsiminde Kilis- Gaziantep, Kilis-Polateli ve -Kilis Elbeyli karayollarında 25 km boyunca 8 bin 500 adet akasya, 6 bin servi fidanı toprakla buluşturulmuştu. Nisan ayından itibaren top akasya ve çiçekli akasyalar çiçek açarak karayollarını güzelleştirmeye başladığını ifade eden Orman İşletme müdürü Cesim Karadağ " Kilis'te geçtiğimiz yıl karayolu kenarlarına toplamda 14 bin 500 fidan diktik ve bahar ile beraber ağaçlar karayollarını süslemeye başladı. Önümüzdeki yıllarda karayolu ağaçlandırmalarına devam edeceğiz" dedi.

Orman işletme şefi Cafer Örs ise Kilis'in kurak iklimi sebebi ile dikilen fidanların çapa ve sulama işlemine başladıklarını belirterek, "Fidanların bakım işlerinde 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamı ile kurumumuzda çalışan İş- Kur işçilerinden faydalanıyoruz.Yaz mevsimi boyunca bakım işlemlerine devam edeceğiz" dedi.

(MAD-SD-Y)



17.05.2017 09:46:41 TSI

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