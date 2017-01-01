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Nazilli protokolü gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi, Avrupa'da bireysel veya takım olarak temsil ederek dereceye girmiş sporcular, kültürel ve sosyal alanlarda dereceler almış tüm öğrenciler için kahvaltılı ödül töreni düzenledi.

Nazilli'de 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl ve ülke genelinde başarılı olan gençler, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesinin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Nazilli Belediyesi Nikâh salonunda yapılan kahvaltıda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Etkinliğe, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi Bilge Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve eşi Rümeysa Alıcık, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube müdürleri Yılmaz Bilen, Latif Akgün ve Özgür Selbes, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Kaymakamlık ve Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırladıkları programda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Birçok başarılı öğrencimiz var. Bu başarılı öğrencilerimizi onure ettikleri için herkese teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik bayramı 1-2 yıldır hafta olarak kutlanıyor. 2-3 saate sığdırılmıyor. Tam bir şenlik içinde kutlanıyor. Başarılı öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

Kahvaltıya öğretmen olan eşi Bilge Küçük eşliğinde katılan Nazilli Kaymakam İbrahim Küçük, "Yıl içinde değişik kategorilerde ödül alan dereceye giren öğrencilerimizle birlikteyiz. Şu an kahvaltıda sadece başarılı öğrenciler değil diğer arkadaşlarımızda temsilen buradasınız. Gençliği temsil ediyorsunuz. Anlam ve önemi büyük bir hafta yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla beraber hepimizin tarihinde önemli bir yer edinen bu mücadelenin sembolü olarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz Atatürk gençliğe olan inancını bu gün burada gördüm. Silere güveniyorum. Bizlerde sizin yetişmeniz için olumlu koşulları oluşturan insanlarız. Milletine faydalı gençler olarak Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkacak gençler olacağınıza inanıyorum. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyete gençler olarak sahip çıkın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlk olarak Liselerde kompozisyon yarışmasında dereceye giren Firdevs Ece Gölcük, Esra Aktaş ve Muhammet Zorbek'e Kaymakam İbrahim Küçük, ortaokullar şiir yarışmasında dereceye giren Birgül Geçmez, Rabia Çalış ve Sinem Kurut'a Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilkokullar resim yarışmasında dereceye giren Ali Kaan Dalda, Yaren Kevser Beyter ve Zeynep Yıldırım'a ilçe emniyet müdürü Bünyamin Daşdemir, anaokullar resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Hediye Ceren Şen, Sümeyye Aşkar ve Işıl Ekin Akgün'e Nazilli ile Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker verdi.

(MB-S)



17.05.2017 09:46:46 TSI

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