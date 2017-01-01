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Sağlıklı beslen, hareket et

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:47
Sağlıklı beslen, hareket et
Sağlıklı beslen, hareket et
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Türkiye Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Masal Park'ta stant açtı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, "Sağlıklı Beslen, Hareket Et" sloganıyla düzenlediği "Obezite Farkındalık Haftası" etkinlik alanında Masal Park'ta stant açtı.
Stantta beslenme ve diyet uzmanları vücut/kitle indeksi konusunda bilgiler verirken, hemşire tarafından isteyen ziyaretçilere tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı, hastanede verilen hizmetler hakkında bilgiler paylaşıldı.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyet Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Yaşam Rehberim Kulübü üyeleri tarafından stantta ayrıca segmental vücut analizi yapılarak, beslenme ve diyet konusunda bilgiler verildi.
(OE-SD-Y)

17.05.2017 09:47:40 TSI
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