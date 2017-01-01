YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Didimli Burak FB altyapısında görücüye çıkacak

Didimli Burak FB altyapısında görücüye çıkacak



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği altyapı oyuncu seçmelerinde Didimli Burak Alp Koşer altyapı hocaları tarafından beğenilerek İstanbul'a çağrıldı.

Didim Fenerbahçe Spor Okulu sorumlusu Özkan Caymaz ile 9 sporcu Fenerbahçe'nin Fikirtepe'deki altyapı seçmelerine katıldı. Seçmeler sonucunda Didim Fenerbahçe Spor okulunda eğitim alan Burak Alp Koşer bir hafta aranın ardından U-11 takımı için İstanbul'da davet edildi. Fenerbahçe Spor Okulu sorumlusu Özkan Caymaz "Aldığımız haber bizleri çok gururlandırdı 2007 doğumlu öğrencimiz Burak Alp Koşer Fenerbahçe spor klübünce yapılan seçmelerde U-11 takım hocaları tarafından takibe alındı. Kendisini tebrik ederiz. Seçmelere giden diğer öğrencilerimiz mevkilerinde değerlendirildiklerinden eğitimlerine devam ederek ileri ki zamanlarda tekrar değerlendirecekler" dedi.

(HÇ-MB-Y)



17.05.2017 09:48:16 TSI

NNNN

