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Kaymakam Avcı'nın okul ziyaretleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, yeni okul ve ek derslikler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Özdağ'dan 2017 Yatırım Programlarında yer alan Hacılar, Kurtaran, Kozlubağ ve Şenlikçe Köylerinde yapılacak yeni okul ve ek derslikler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Avcı, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha iyi ve rahat koşullarda öğrenim sürecini yürütebilmesi adına yeni okulların ve ek dersliklerin yapılması mutluluk vericidir. Yeni okulların ve ek derslikler ile beraber okullarımız güzel bir görünüme kavuşmuş olacaktır" dedi. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Avcı, öğrencilerden hem derslerinde başarılı olmaları hem de iyi karakterli ve güzel ahlaklı bireyler olarak millete ve Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet etmelerini istedi.

Okulların durumu hakkında yerinde incelemede bulunan Avcı öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinleyerek taleplerin çözümüne ilişkin talimatlar verdi.

(MAD-SD-Y)



17.05.2017 09:48:31 TSI

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