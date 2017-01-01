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Erkan Koleji öğrencileri CaMLA sınavı ile İngilizce seviyelerini test etti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - İngilizce eğitimi alanında uluslararası geçerliliğe sahip CaMLA sınavlarını yapabilme yetkisi bulunan Erkan Koleji'nin öğrencileri, CaMLA Seviye Belirleme Sınavı'nda dünya çocuklarıyla İngilizce seviyelerini karşılaştırdı.

Okul yönetimi, öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmeleri için CaMLA sınavını okulda uyguladı. Michigan Üniversitesi ve Cambridge English ortaklığıyla hazırlanan CaMLA sınavında Erkan Koleji öğrencileri, yaşıtlarıyla İngilizce seviyelerini karşılaştırma fırsatı yakaladı. 80 ülkede 600 farklı merkezde faaliyet gösteren CaMLA sınavı için, ana dili İngilizce olan öğretmenler okulda hazır bulundu.

İngilizce Bölüm Başkanı İpek Öz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıflardan 100 öğrencinin CaMLA sınavına katıldığını belirtti. Öz, "Çocuklarımızın uluslararası geçerliliği olan bir platformda kendilerini kanıtlayabilmesi, İngilizce seviyelerinin Avrupa dil kriterleri çerçevesinde ölçülebilmesi için CaMLA sınavlarının doğru bir araç olduğuna inanıyoruz" dedi.

İpek Öz, öğrencilerin, Avrupa Dil Portfolyosu'nda sözü edilen dil pasaportunu da CaMLA sınavına girerek alabildiklerini vurguladı.

Temel, orta ve yüksek eğitim kurumlarında uygulamaya konulan CaMLA sınavına belirli bir ücret karşılığında girilebildiğini kaydeden Öz, sınava teşvik etmek amacıyla 90 öğrencinin sınav ücretlerinin okul tarafından karşılandığını belirtti.

(ELF-Y)



17.05.2017 09:50:02 TSI

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