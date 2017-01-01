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Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Konya'da

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:57
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Konya'da
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Konya'da

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı 6 bin 3 yüzüncü kilometrede Mevlana topraklarında Konyalılar ile buluştu.
Ankara'nın ardından geç saatlerde Konya'ya gelen tır Mevlana İslam Kültür Merkez'inde misafirlerini ağırladı. Gittikleri bölgelerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan Bodrum Tanıtım Tırı ekibi, Konyalıların sorularını da yanıtladı.
Yola çıktığı günden bugüne 6 bin 3 yüz kilometre yol yaparak 28 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Konyalı misafirleri ile buluştu. Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından Konyalılara proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. Tırı gezen vatandaşlar, üç boyutlu tanıtım filmini de izlemeyi ihmal etmediler.
Konya Büyükşehir Belediyesi Birim Amirleri Bodrum Tanıtım Tırını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldılar. Konya'ya Mevlana ziyaretine gelen yerli ve yabancı turistler ve evlilik hazırlığı yapan bir çift, Bodrum Tanıtım Tırını ziyaret ederek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.
Konya'da Tanıtım Tırını ziyaret eden Konyalılara teşekkür eden Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır, "Yaklaşık 2 aydır yollardayız. Konya 28'inci şehrimiz. Toplamda 30 şehre gitmeyi planladığımız bu projede artık turumuzun sonuna geliyoruz. Konya'dan sonra Antalya ve Denizli illerinde misafirlerimizle buluşarak turumuzu sonlandıracağız. Ben bu proje boyunca TIR'ımızı ziyarete gelen bütün Anadolu halkına çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bu gerçekleştirdiğimiz proje, Bodrum'a ve ülkemizin turizmine katkı sağlayacaktır." dedi.
Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, Bodrum'u anlatan tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.
17 Mayıs akşam saatlerine kadar Konya Mevlana İslam Kültür Merkez'inde Konyalılar ile buluşacak olan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı 17 Mayıs akşam saatlerinde Antalya'ya hareket ederek 18-19 Mayıs tarihleri arasında Antalyalı vatandaşlarımızla Bodrum'u buluşturacak.
30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı bugüne kadar Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize. Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya'ya gitti. Tır Konya'nın ardından Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek turunu tamamlayacak.
(MB-Y)

17.05.2017 09:57:02 TSI
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