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Okçulukta Büyük Başarı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan okçuluk branşında büyük bir başarının altına imza attı. Erzincan'ı temsil eden sporcu Muhammet Raşit Bilal Akpınar Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Antalya'da gerçekleştirilen 2017 Gençler Kupası-Gençler Kadetler Okçuluk yarışması takım ve bireysel atışlarla sona erdi.

100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleştirilen 2017 Gençlik Kupası Gençler-Kadetler Okçuluk Yarışmasına 30 bölge 71 kulüpten 432 sporcu katıldı.

Milli takım seçme niteliği taşıyan yarışmada Erzincan'ı temsil eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammet Raşit Bilal Akpınar, Klasik Yay Kadetler Gençler kategorisinde finalde Avrupa Şampiyonu Meriç Dal ile karşı karşıya geldi ve Türkiye 2'ncisi oldu. Müsabakaya Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Selahattin Demirel nezaretinde hazırlanan ve katıldığı müsabakada derece yapan sporcu Muhammet Raşit Bilal Akpınar, gelecek için umut vaat etti.

(FG-ÖB-Y)



17.05.2017 10:00:59 TSI

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