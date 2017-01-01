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Silifkeli muhtarlar Aksıfat suyu hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Aksıfat suyunu tarımsal sulamada verimli kullanmak için Silifkeli muhtarlarla toplantı düzenleyen Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Başkanı Ersin Akdoğan, çiftçilerin tarımsal suyunu daha verimli kullanması için çalıştıklarını belirtti

Toplantıda, tarımsal suyun önemine vurgu yapan Akdoğan, "Silifke ilçemizde Aksıfat su kaynağından su alan köylerimizde, tarımsal ekilişlerde arazilerin tamamını kullanamıyorlardı. Suyu verimli ve etkili kullanmak için Silifke'deki Aksıfat kaynağından tarımsal su kullanan mahallelerimiz, tarımsal arazi ekilişlerini düşürecek. Örneğin 6 dönüm arazinin 4 dönümünü kullanacak. Bu anlamda Erdemli gruplarından arazi ekilişlerine 6 güne göre dizayn etmelidir. Böylelikle rotasyon uygulamasını yapmış olacak. Tavsiyemize istinaden diğer mahallelerimizin de bu şekilde uygulamayı yaptığında ilerde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. Zaten tahsisi kadar olan suyu mahallelerimiz alamıyor ve geçmiş yıllarda ki gibi olumsuzlukların da oluşmaması için bu düzenleme faydalı olacaktır. Hem de çiftçilerimiz tarımsal suyu daha verimli kullanmış olacak. İleride ki günlerde suyumuzu kapatın su bizim tarafa aksın gibi bir durumla karşılaşırsak, biz suyumuzu kapatmayacağız. Şimdiden ekilişlerimizi düzenleyerek rotasyonu yapıyoruz. Diğer mahallelerimizin de yapmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca geçen sene su kullanmayan gruplar bile rotasyona tabi tutuluyor. Listenin güncellenmesi gerekmektedir" dedi.

"Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Tarımsal Sulamadaki çalışmaları ve izlediği yol ile tarıma, suyuna ve çiftçisine sahip çıkmıştır" diyen Akdoğan, şöyle devam etti; "Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliğimiz, tarımsal sulama altyapısının evrilmesinde ve modern hale dönüştürülmesinde stratejik planlama ve karar süreçlerinde yer almış, ülkemizdeki diğer bölge birliklerine önderlik yapmıştır. 'En büyük yatırım insana yapılan yatırım' sözüyle bütünleşen birliğimiz hayatın her evresinde insanoğlunun şekilleneceği, yeniliklere açık ve meraklı olmaları, cesaretle risk üstlenmeleri, yüksek enerji potansiyeline sahiplik, tarım sektörümüzde en önemli sosyal sermayedir. Bu anlayış içerisinde çiftçimize, tarımsal ve ekonomik gelişmeleri açısından da büyük önem arz ettiğine göre, temel insan hakları arasında sayılmaktadır. Suyun temel insan hakları arasında sayılıyor olması ona gerekli özenin ve saygının gösterildiği anlamına gelmektedir. Ülkemizin su kaynakları ancak ihtiyaca cevap verebilecek durumdadır. Su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, hızla nüfusun artması, bilinçsiz kullanım, yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması gibi etkenlerle suyumuzu her yıl biraz daha kaybetmekteyiz. Sudan bir sebep olarak gördüğümüz suyumuza sahip çıkıp etkin kullanım yoluna gitmeliyiz."

(MŞN-HSK-Y)



17.05.2017 10:01:24 TSI

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