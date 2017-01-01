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"Türkiye 22. Zeka Oyunları yarışması"

- Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Türkiye dokuzuncusu oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye 22. Zeka Oyunları Yarışması" OYUN 2017 finaline kalan Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu Gençler Kategorisinde Türkiye dokuzuncusu oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen yarışmada yarı final sınavını başarıyla geçen 739 yarışmacı, final aşamasında yarışmaya hak kazandı. Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ayça Tezkerecioğlu, Yusuf Katırcı, Dilara Sağır, Furkan Dinçer, Vahit Alp Hıdıroğlu, Murat Altındağ, Mehmet Kenan Elmacı, Ahmet Berkan Çiftçi'nin katıldığı final sınavında yarışmacılara Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan 12 soru yöneltildi. Yarışma sonunda öğrencimiz Vahit Alp Hıdıroğlu, Gençler Kategorisinde ilk 10'a girerek başarı plaketi almaya hak kazandı.

Özel SANKO Okulları Matematik Bölüm Başkanı Ayten Erdem, Vahit Alp Hıdıroğlu'nu kutlayarak emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

(OE-SD-Y)



17.05.2017 10:03:17 TSI

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