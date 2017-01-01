ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Türkiye 22. Zeka Oyunları yarışması"

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03
"Türkiye 22. Zeka Oyunları yarışması"
"Türkiye 22. Zeka Oyunları yarışması"
- Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Türkiye dokuzuncusu oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye 22. Zeka Oyunları Yarışması" OYUN 2017 finaline kalan Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu Gençler Kategorisinde Türkiye dokuzuncusu oldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen yarışmada yarı final sınavını başarıyla geçen 739 yarışmacı, final aşamasında yarışmaya hak kazandı. Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ayça Tezkerecioğlu, Yusuf Katırcı, Dilara Sağır, Furkan Dinçer, Vahit Alp Hıdıroğlu, Murat Altındağ, Mehmet Kenan Elmacı, Ahmet Berkan Çiftçi'nin katıldığı final sınavında yarışmacılara Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan 12 soru yöneltildi. Yarışma sonunda öğrencimiz Vahit Alp Hıdıroğlu, Gençler Kategorisinde ilk 10'a girerek başarı plaketi almaya hak kazandı.
Özel SANKO Okulları Matematik Bölüm Başkanı Ayten Erdem, Vahit Alp Hıdıroğlu'nu kutlayarak emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.
(OE-SD-Y)

17.05.2017 10:03:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı kutlaması
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMASI
Obezite ile mücadeleye Anka'dan tam destek
YEREL

OBEZİTE İLE MÜCADELEYE ANKA'DAN TAM DESTEK
Sağlıklı beslen, hareket et
YEREL

SAĞLIKLI BESLEN, HAREKET ET
&quot;Lezzet başkenti&quot;nde obeziteyle mücadele başladı
YEREL

"LEZZET BAŞKENTİ"NDE OBEZİTEYLE MÜCADELE BAŞLADI
Fatma Şahin Obezite için yürüdü
YEREL

FATMA ŞAHİN OBEZİTE İÇİN YÜRÜDÜ
Velileri etkinliklere katıldı, şampiyonlar destek verdi
YEREL

VELİLERİ ETKİNLİKLERE KATILDI, ŞAMPİYONLAR DESTEK VERDİ
Prof. Dr. Bedir, Öğrencileri GAÜN Kültür Tarihi Müzesi'ni gezmeye davet etti
YEREL

PROF. DR. BEDİR, ÖĞRENCİLERİ GAÜN KÜLTÜR TARİHİ MÜZESİ'Nİ GEZMEYE DAVET ETTİ
GKV 53. yıl mezunlarına muhteşem balo
YEREL

GKV 53. YIL MEZUNLARINA MUHTEŞEM BALO
GKV'de Davranış Geliştirme Projesi başarıya ulaştı
YEREL

GKV'DE DAVRANIŞ GELİŞTİRME PROJESİ BAŞARIYA ULAŞTI
Sanayi 4.0 dönüşümü zamanında ve doğru okunmalıdır
YEREL

SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ ZAMANINDA VE DOĞRU OKUNMALIDIR
SES'ten hemşireler haftası için basın açıklaması
YEREL

SES'TEN HEMŞİRELER HAFTASI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI
Gaziantep 2. Kitap fuarı 98 bin 500 ziyaretçi ağırladı
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI 98 BİN 500 ZİYARETÇİ AĞIRLADI
GAÜN Havacılık Topluluğu Cross Country yamaç paraşütü yarışmasına katıldı
YEREL

GAÜN HAVACILIK TOPLULUĞU CROSS COUNTRY YAMAÇ PARAŞÜTÜ YARIŞMASINA KATILDI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer:
YEREL

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KOÇER:
Şahinbey yeni rekora hazırlanıyor
YEREL

ŞAHİNBEY YENİ REKORA HAZIRLANIYOR
Gaziantep'te FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ SORUŞTURMASI
Engelliler bir günlüğüne polis oldu
YEREL

ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
Engelli gençler bir günlüğüne polis oldu
YEREL

ENGELLİ GENÇLER BİR GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU

Hemşireler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

HEMŞİRELER KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Şehitkamilli Minik Yazar Salman Tapan, ilk kitabını çıkardı
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİNİK YAZAR SALMAN TAPAN, İLK KİTABINI ÇIKARDI
Sanata ve Sanatçıya Destek Veren Üniversite
YEREL

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK VEREN ÜNİVERSİTE
ARGETİ Yatırım Fikirleri Proje yarışması sonuçlandı
YEREL

ARGETİ YATIRIM FİKİRLERİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI
Gaziantepspor'un aklı galibiyette, gözü Bursaspor'da
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN AKLI GALİBİYETTE, GÖZÜ BURSASPOR'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 1800'lerin korkunç akıl hastaneleri
  • 4 Dünya basını tarihi zirveyi nasıl gördü?