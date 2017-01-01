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Silifke'de Engelsiz Park açılışı ve 2. Engelliler Şenliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03
Silifke'de Engelsiz Park açılışı ve 2. Engelliler Şenliği
Silifke'de Engelsiz Park açılışı ve 2. Engelliler Şenliği

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen 2. Engelliler Şenliği ve Engelsiz Park açılışı, davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, engelli öğrenciler birbirinden güzel oyun, tiyatro ve dans gösterileri yaparken, vatandaşlar yeni yapılan engelsiz park için Başkan Mustafa Turgut'a teşekkür ettiler.
Şenlik açılışında konuşan Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, Silifke Belediyesine ve Başkan Dr. Mustafa Turgut'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 2500 civarında engelli bireyin yaşadığı kente, engelsiz park gibi bir hizmeti kazandırmasının kendilerini ve engelli çocukları çok mutlu ettiğini ifade etti. Ateş, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, kendilerini her zaman destekleyen ve yanlarında hissettiren Başkan Turgut'a Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkür etti.
"Sevginin her engeli aştığını gördük" diyerek açılışta konuşan Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Biz her zaman engelli kardeşlerimizle ve büyüklerimizle beraberiz. Ama bazı şeylerin hatırlanması ve gündeme gelmesi açısından da bu haftaların en iyi şekilde kutlanması gerekiyor. Silifke'de yaklaşık 2500 civarında engellimiz var. Tabi biz bu engelli kardeşlerimizin hepsini göremiyoruz. Birçoğu belki evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bizim yapmak istediğimiz bu engelli kardeşlerimizin sosyal hayata karışması ve dışarı çıkması. Biz belediye olarak bu konuda her şeyi yapma gayreti içerisindeyiz.
Tabiî ki hastaneye ulaşmak, tedavi olmak herkesin hakkı ama hastaneye ulaşma konusunda engelli kardeşlerimizin çok büyük sorun ve sıkıntılar yaşadığını biliyordum. Bunun bilincinde olarak geçtiğimiz yıl Yaşlı ve Engelli Taşıma aracımızı hizmete sunduk. Bu aracımız bugüne kadar yaklaşık 1000 defa hastaneye yaşlı ve engelli vatandaşımızı getirip götürdü."

Silifke'de hiç bir engelli yalnız değildir
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam standartlarını yükseltecek hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Sosyal anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımız ile korumada öncelikli gördüğümüz yaşlılarımız, kadınlarımız ve gençlerimizle ilgili birçok faaliyeti yürütüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ise çalışmalarımızın en önemli ve en özel tarafını oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın tedavileri için hastane ulaşımında çalışan servislerimiz ve personelimiz bu hizmetini en iyi şekilde yürütmektedir. Bunun yanında burada yaptığımız proje kapsamında engelli çocuklarımızın rahat ve güvenilir bir şekilde engelsiz parktan faydalanmaları için yeni bir çalışma yaptık.
Açılışını hep birlikte gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Park ile amacımız engelli çocuklarımızın rahatlıkla dolaşabilecekleri gezi, oyun ve dinlence alanı oluşturmaktır. Bu sayede daha sağlıklı vakit geçirme keyfini onların yaşamlarına kazandırmış olacağız. Çocuklarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Engelsiz Park'ın açılışı hep birlikte yapıldı. Açılışın hemen ardından rehabilitasyon merkezlerinin düzenlediği heyecan ve coşku dolu gösteriler davetlilerden büyük alkış aldı.
(MŞN-Y)

17.05.2017 10:03:33 TSI
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