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Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi yeni açılan yolları sıcak asfalt ve kilit taşlarıyla güzelleştiriyor.
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlaması doğrultusunda ana caddeler ve bulvarlar sıcak asfalt ile kaplanırken ara yollara kilit taşı uygulaması yapılıyor. Döşemealtı Belediyesi'nin kendi tesislerinde imalatı yapılan parke ve kilit taşı ile bugüne kadar onlarca mahalleye binlerce metrekare yol ve kaldırım çalışması yapıldı.

Belediyenin tesislerinde üretiliyor
Vatandaşların talebi doğrultusunda yatırım planına alınan Düzlerçamı ve Yeşilbayır Mahallelerinde ara yollara kilit taşı döşenirken, yayalar için de kaldırım yapılıyor. Yeşilbayır Mahallesi 5089-5090 -5091 ve 5104 sokaklarda başlayan çalışmalar, 12 sokağın tamamında sürdürülerek mahalle sakinlerinin hizmetine açılacak. Ekiplerin bir kısmı da Düzlerçamı Mahallesi 6527 sokak da çalışmalarını sürdürüyor.

2 Mahalleye 80 bin metrekare kilit taşı
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerinde çalışmalar tamamlandıktan sonra toplam 80 bin metrekare kilit taşı ve 20 bin metrekare de bordür taşı döşenmiş olacak. Her iki mahallede ki çalışmaların ardından ekipler Karaman Mahallesi'ne geçerek ara sokaklara kilit taşı döşemesi yapacak.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 10:03:56 TSI
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