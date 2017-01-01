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Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Hiper Rekabetin Öncüsü



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan OSB bünyesinde kurulan Dış Ticarete İstihbarat Merkezi'nin hiper rekabet ortamına sanayimize ve sanayicilerimize büyük katkıları olacağını belirtti.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin Kayseri OSB firmalarına büyük katkıları olacağını ifade eden Nursaçan;"Günümüzde uluslararası ticaret sürekli değişen dinamik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen teknolojiye aynı hızla uyum sağlamaya çalışan ve devletlerin ekonomik hayatında son derece önemli bir rol oynayan bu hızlı ve dinamik faaliyet, ülkelerin kalkınmasında ve refahın artmasında da etkilidir.

Kayseri Organize Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterin firmaların yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmeleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Nursaçan, "Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sanayicilerimizi doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. Potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmaktadır. Günümüz pazarında rekabet önemli bir husus haline gelmiş ve küresel pazarı tanımak ihracatçılarımızın önceliklerinden biri olmuştur" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Dünya ticaretindeki hızlı değişimler nedeniyle, ihracatçılarımızın potansiyel pazarlarda zamanında ve doğru pozisyon almaları büyük önem taşımaktadır.

İhracatta hedef pazar seçimi yapıldıktan sonra rakip firmaların tespiti ve potansiyel müşterilerin belirlenmesi ikinci önemli adımı oluşturmaktadır. Pazara girmeden önce rakip firmalar ve müşterilerle ilgili yapılan analiz ve araştırmalar, başarı için önemli ölçüde yol göstermekte ve avantaj sağlamaktadır.

Bu çerçevede, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, firmaların fırsat sunan pazarları tespit edebilmeleri ve yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. "

(AÖ-Y)



17.05.2017 10:08:05 TSI

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