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Yıldırım'ın iki yakası viyadükle bağlanıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:10
Yıldırım'ın iki yakası viyadükle bağlanıyor
Yıldırım'ın iki yakası viyadükle bağlanıyor

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Şehir içi trafikteki kör düğümleri farklı projelerle çözen Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'da Sarı Caminin batı kısmında yapılacak viyadükle Kurtuluş Caddesi'ni, Karlıdağ ve Vişne Caddelerine bağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Davutdede ve Duaçınarı bölgesine nefes aldıracak viyadükle, Gökdere ve İhtisas kavşaklarının trafik yüklerinin de büyük ölçüde azalacağını söyledi.
Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla raylı sistemden, köprü ve kavşaklara, yol genişletme çalışmalarından yeni alternatif güzergahlar oluşturulmasına kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın iki yakasını da viyadükle birbirine bağlıyor. Özellikle raylı sistem hattının geçmesinin ardından kuzey - güney ekseninde ikiye bölünmüş olan Yıldırım ilçesinde iki yaka arasındaki bağlantı Gökdere ve İhtisas Kavşakları ile sağlanırken, bu noktalarda oluşan yoğunluk viyadük projesiyle ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Kurtuluş Caddesi'nin devamında yapılacak viyadük, Ankara yolu üzerinden Sarı Caminin batı kısmından Karlıdağ ve Vişne Caddelerine bağlanacak. Araçlar için gidiş geliş olarak yapılacak viyadükte yaya yolu da bulunacak.
Kör düğümleri çözüyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla kör düğümleri çözmek için hiçbir yatırımdan kaçınmadıklarını söyledi. Raylı sistemin geçmesinin ardından Duaçınarı bölgesinde Yıldırım'ın iki yakasının birbirine bağlanmasının uzun yıllardır önemli bir beklenti olduğunu belirten Başkan Altepe, bu beklentiyi viyadük projesiyle hayata geçireceklerini belirtti. Proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa zamanda ihaleye yapıp, çalışmaları başlatmak istediklerini kaydeden Başkan Altepe, "Kurtuluş Caddesi'nin devamına yapılacak viyadükle Sarı Caminin batı kısmından Karlıdağ ve Vişne Caddelerine bağlantı sağlanmış olacak. Bu sayede daha önce İhtisas ve Gökdere Kavşaklarından yapılan karşıya geçişler bu viyadükten kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle Duaçınarı ve Davutdede bölgesinde trafik nefes alırken, Gökdere ve İhtisas Kavşaklarının yükü de azalmış olacak" dedi.

17.05.2017 10:10:26 TSI
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