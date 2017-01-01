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Obezite ile mücadeleye Anka'dan tam destek



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, obezite konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Obezite ile Mücadele" kapsamında Masal Park'ta düzenlenen etkinliğe, Özel Gaziantep Anka Hastanesi de stant açarak destek verdi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesinin standına yoğun ilgi vardı. Standı ziyaret eden vatandaşlarla Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak tek tek ilgilendi.

Standı ziyaret edenlerin beden kitle indeksi, vücut kas, yağ ve su oranı, vücuttaki ödem, bazal metabolizma hızı ölçüldü. Vücudunda ödem olan bireylerle görüşen ve ödem nedenini tespit eden Diyetisyen Boztoprak, önerilerde bulundu. Obezitenin sadece kilo fazlalığı olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, vücuttaki fazla yağın ileri ki dönemlerde birçok kronik hastalığa zemin oluşturarak, yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtti. Obezite konusunda geç olmadan önlem alınması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Boztoprak, sağlıklı beslenmenin hayatımızda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Boztoprak, kilo probleminin yalnızca yanlış beslenme davranışlarına bağlı olmadığını belirterek, beyinde oluşan bazı düşünce kalıplarının da vücut yağının artmasına neden olabileceğini ifade etti. Boztoprak, toplumda obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, halkı bilinçlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtti.

Standı ziyaret edenlere obeziteye karşı bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler verdi.

(OE-SD-Y)



17.05.2017 10:11:22 TSI

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