Başkan Köşker'den esnaf turu
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinledi.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Devam eden projeler ve sürdürülen belediye hizmetleri hakkında esnafları bilgilendiren Başkan Köşker, vatandaşların ve esnafların görüş, öneri ve şikayetlerini de dinledi. Başkan Köşker ziyaretleri esnasında vatandaşlarla ve esnaflarla da bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
(İG-GY-Y)
17.05.2017 10:14:45 TSI
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