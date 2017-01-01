YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Köşker'den esnaf turu

Başkan Köşker'den esnaf turu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Devam eden projeler ve sürdürülen belediye hizmetleri hakkında esnafları bilgilendiren Başkan Köşker, vatandaşların ve esnafların görüş, öneri ve şikayetlerini de dinledi. Başkan Köşker ziyaretleri esnasında vatandaşlarla ve esnaflarla da bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(İG-GY-Y)



17.05.2017 10:14:45 TSI

NNNN

