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Kendi imkanlarıyla traktörüne çapa makinesi yaptı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üstüntaş, piyasa fiyatı yaklaşık 5 bin lira olan ve traktörün yan tarafına takılan çapa makinesini kendi imkanlarıyla yaparak bin 600 liraya mal etti.

Sarıgöllü çiftçi Hüseyin Üstüntaş, kendi imkanlarıyla traktörüne çapa makinesi yaptı. Traktörün yan tarafına takılan hidrolik çapa makinesinin taslağını hazırlayan Üstüntaş, daha sonra çapa makinesini için demir ustaları ve tornacıların da yardımıyla gerekli parçaları imal etti. Piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan çapa makinesini toplamda bin 600 liraya mal ettiğini söyleyen Üstüntaş, "Önce traktöre monte edilen çapa için hidrolik sistemin aldım. Kumanda edecek olan vites kollarını, yağ pompalayan hortumları aldım. Çapa yapması için demirci arkadaşımla düşünerek çapayı yaptık. Sonra montajı traktöre yaptık. Gerekli alanlarda defalarca deneme yaptık. Olumlu sonuçlar aldık. Kendi bağımda bağların sıra aralarını çapaladım. Evimin önündeki bahçede traktörle çapa yaptım. Pahalı alacağım çapa makinesini ucuza mal ettim" dedi.

Kendi imal ettiği çapa makinesinin diğer çiftçiler tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Üstüntaş, "Kendi tasarladığım traktör çapasını görenler ilgiyle inceleyerek çalışmasını görüyor. Yaptırmak isteyenler çok" diye konuştu.

(VS-AY-Y)



17.05.2017 10:20:30 TSI

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