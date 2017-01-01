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11. okulun temeli Saray'da atıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:22
11. okulun temeli Saray'da atıldı
11. okulun temeli Saray'da atıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "11 İlçeye 11 Okul Projesi" kapsamında 11. okulun temeli Saray'da atıldı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Kaymakamı Alp Arslan, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sıddık Aslan, daire başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan temel atma töreninde proje hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, "Büyükşehir Belediyesi eğitime verdiği önemi bir projeyle göstermiş oldu. Kurulur kurulmaz 11 ilçeye 11 okul projesi adı altında bir proje başlattı. Milli Eğitimle bir protokol yapıldı ve yapılır yapılmaz bu protokol kapsamında bu süreç devam ediyor. Bugün 11 ilçeye 11 okul projemizin önemli bir noktasındayız. Son okulumuzun temelini atıyoruz. Yarın da Şarköy'de 8. okulumuzu Milli Eğitime teslim etmiş olacağız. Burada bugün temelini atacağımız okulun yer teslimi 7 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti ve 1 Nisan 2018 yılında tamamlanarak hizmete sokulması planlanıyor. Okulumuz bodrum, zemin ve 3 kattan meydana geliyor. Toplam 5 kat bir inşaat alanı var. Alanın tamamı 95 bin 600 metre kare, okul alanı 13 bin 219 metrekare, inşaat alanı 1604 metrekare ve toplam 8 bin 400 metrekare kapaklı alana sahip olacak. 40 derslik ve 3 adet atölyeye sahip olacak okulumuzun toplam maliyeti 8 milyon 136 bin lira" dedi.

"Tekirdağ'da her yıl 5 bin dersliğe ihtiyaç var"
Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "11'ncisinin temelini attığımız yarında Şarköy'deki okulla beraber 11 ilçeye 11 okul projemizin son ayağını da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Tekirdağ özellikle Türkiye'de göç almada 1. sırada olmasının verdiği ciddi sorunlarla beraber geçen sene 28 bin 500 civarında göç almış. Bu gelen göçlerin hepsi yeni doğanlarla beraber sosyal hizmetler, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetlerinin hepsi yerel yönetimin görevleri arasında bulunduğu için bize çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Özellikle Tekirdağ'ımızın bu nüfus artışından dolayı her yıl 5 bin kişilik dersliğe ihtiyacı olduğu resmi kayıtlarda açıklandığına göre bu yapılan okullarında ne kadar önemli olduğu daha iyi ortaya çıkıyor. Ama güzel tarafı vatandaşların da artık bu eğitim yapmaya gönüllü olması hükümetimizin de yatırımları gerçekten bu sorunun kısa sürede çözümün ortaya koyulacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu okulumuzun Saraylılarımıza, çocuklarımıza güzel hizmetler vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kurban kesilerek dualar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma töreninde kurdele, protokol üyeleri tarafından kesildi ve butonlara basılarak ilk harç atıldı. 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının yaklaşık 8 milyon 136 bin liraya mal olacağı ve 2018 yılında tamamlanacağı bildirildi.
(FK-MEF-Y)

17.05.2017 10:22:06 TSI
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